Министерство спорта России рекомендовало отменить все соревнования на территории страны с 21 марта

Министерство спорта Российской Федерации объявило о принятии дополнительных мер в связи с угрозой распространения коронавируса нового типа.

«Минспорт России рекомендует общероссийским спортивным федерациям и органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта отменить или перенести проведение всех официальных спортивных соревнований на территории РФ начиная с 21 марта 2020 года и до особого распоряжения.

Минспорт России также рекомендует исключить участие во всех физкультурных и спортивных мероприятиях спортсменов, тренеров и иных специалистов из субъектов Российской Федерации, в которых объявлен карантин.

Органам исполнительной власти субъектов РФ в области физической культуры и спорта рекомендовано установить ограниченный режим работы организаций, осуществляющих спортивную подготовку детей.

С 21 марта 2020 года по 10 апреля 2020 года занятия должны проводиться только с письменного согласия родителей и в группах не более чем 30 человек.

Соответствующий приказ «Об отмене или переносе спортивных соревнований на территории Российской Федерации в целях предупреждения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции» подписал министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин», – говорится в сообщении пресс-службы Минспорта России.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавирусной инфекции пандемией. По данным на 18 марта, в мире выявлено более 200 тысяч случаев заражения.

Евро перенесли на лето 2021-го. Чемпионаты и еврокубки должны доиграть до 30 июня (если ситуация улучшится)

При каких условиях отменят Олимпиаду-2020? Все решит МОК, а не Япония