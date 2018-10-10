Хабиб о месте боя с Фергюсоном: «Мы можем подраться в Заире среди джунглей»

Теги Мохаммед Али Джордж Форман UFC MMA легкий вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Тони Фергюсон Хабиб - Фергюсон UFC 249 Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов порассуждал на тему места их боя с Тони Фергюсоном на UFC 249.

«В Англии нельзя. В Европу не попасть. В Россию не прилетишь. В Азии нельзя драться. Не знаю ничего про Заир, что там?

Мы можем провести бой в Заире среди джунглей. Где дрался Мохаммед Али с... Забыл его имя (Джордж Форман, 30 октября 1974 года – прим. Sports.ru).

Футбольный стадион в Заире? Не знаю ничего про ситуацию там, но почему бы и нет?» – сказал Хабиб.

Заир с 1997 года переименован в ДР Конго.

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