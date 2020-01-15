Форвард «Милана» Златан Ибрагимович прокомментировал свое решение начать сбор средств на борьбу с коронавирусом.

Футболист запустил на платформе Gofundme сбор миллиона евро и сам пожертвовал сто тысяч, назвав компанию Kick the Virus away!

«Италия всегда давала мне очень многое. Я хочу вернуть еще больше стране, которую я люблю.

Вместе мы можем по-настоящему помочь больницам, врачам и медсестрам, которые самоотверженно работают каждый день, чтобы спасти наши жизни. Потому что сегодня это мы поддерживаем их!

И помните: если вирус не идет к Златану, Златан идет к вирусу», – сказал Ибрагимович.

Италия – главный эпицентр пандемии коронавируса в Европе и второй в мире после Китая. В стране уже более 31 тысячи заболевших и более 2 тысяч умерших.

Евро перенесли на лето 2021-го. Чемпионаты и еврокубки должны доиграть до 30 июня (если ситуация улучшится)