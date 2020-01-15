Наиболее вероятные даты возобновления сезона РПЛ – 3 и 17 мая («Матч ТВ»)

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Ростов премьер-лига Россия Олимп-ФНЛ Динамо Москва Олимп-ПФЛ Краснодар календарь Матч ТВ коронавирус Футбол

Сезон российской Премьер-лиги, скорее всего, не будет возобновлен 10 апреля. 

По информации «Матч ТВ», РПЛ рассматривает варианты продолжить турнир 3 и 17 мая. Все будет зависеть от развития ситуации с пандемией коронавируса.

Если чемпионат России возобновится 17 мая, командам придется играть через два дня на третий и через три на четвертый. В июне также запланированы матчи национальных сборных.

Кроме того, необходимо провести полуфинал и финал Олимп Кубка России, а еще раньше – перенесенную игру 1/4 финала между «Шинником» и «Уралом». 

УЕФА не возражает, если матчи национальных турниров в этот период будут проходить в дни еврокубков.

17 марта РПЛ, Олимп-ФНЛ и Олимп-ПФЛ были приостановлены до 10 апреля.

Спорт в России – ⏸. Главные турниры остановлены до 10 апреля

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья