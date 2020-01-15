КДК оштрафовал «Арсенал» за баннеры в поддержку Терешковой от ОНФ. Они не были согласованы

КДК РФС наказал тульский «Арсенал» за баннеры на матче с (0:1) в матче чемпионата России.

«В рапорте была сделана запись о том, что болельщики вывесили несогласованный баннер на восточной трибуне.

Далее от делегата поступило заявление, что еще один несогласованный баннер появился уже на западной трибуне.

Дважды демонстрировался несогласованный баннер. «Арсенал» оштрафован за это на 50 тысяч рублей», – заявил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Восточная и западная трибуны – центральные трибуны стадиона «Арсенал», где располагаются неактивные болельщики. Во время игры на них появлялись баннеры в поддержку депутата Госдумы Валентины Терешковой, которая внесла поправки в Конституцию об обнулении сроков президента РФ Владимира Путина.

О своей причастности к появлению этих баннеров открыто заявляла организация «Молодежка ОНФ».

Фото: кадр из трансляции «Матч Премьер»

Баннер про Терешкову на матче «Арсенала» – это не троллинг и не позиция фанатов. Его развернула новая часть «Единой России»