Икарди хочет покинуть «ПСЖ» и вернуться в Италию летом

Нападающий Мауро Икарди по завершении сезона намерен вернуться в Италию.

27-летний форвард выступает в Париже на правах аренды из . Французский клуб может выкупить его за 70 миллионов евро.

Однако аргентинец совместно с супругой принял решение не оставаться в «ПСЖ» и продолжить выступление в Серии А.

Контракт Икарди с «нерадзурри» рассчитан до июня 2022 года. Он готов остаться в «Интере», если клуб не согласует его трансфер в или «Наполи», которые интересовались им ранее.

Икарди забил 12 голов и отдал 3 паса в 20 матчах Лиги 1.