Икарди хочет покинуть «ПСЖ» и вернуться в Италию летом

Нападающий «ПСЖ» Мауро Икарди по завершении сезона намерен вернуться в Италию.
27-летний форвард выступает в Париже на правах аренды из «Интера». Французский клуб может выкупить его за 70 миллионов евро.
Однако аргентинец совместно с супругой Вандой Нарой принял решение не оставаться в «ПСЖ» и продолжить выступление в Серии А.
Контракт Икарди с «нерадзурри» рассчитан до июня 2022 года. Он готов остаться в «Интере», если клуб не согласует его трансфер в «Ювентус» или «Наполи», которые интересовались им ранее.
Икарди забил 12 голов и отдал 3 паса в 20 матчах Лиги 1.