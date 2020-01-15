Икарди хочет покинуть «ПСЖ» и вернуться в Италию летом

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Нападающий «ПСЖ» Мауро Икарди по завершении сезона намерен вернуться в Италию.

27-летний форвард выступает в Париже на правах аренды из «Интера». Французский клуб может выкупить его за 70 миллионов евро.

Однако аргентинец совместно с супругой Вандой Нарой принял решение не оставаться в «ПСЖ» и продолжить выступление в Серии А.

Контракт Икарди с «нерадзурри» рассчитан до июня 2022 года. Он готов остаться в «Интере», если клуб не согласует его трансфер в «Ювентус» или «Наполи», которые интересовались им ранее.

Икарди забил 12 голов и отдал 3 паса в 20 матчах Лиги 1.

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