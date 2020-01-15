В Петербурге до 30 апреля запретили мероприятия для 50+ человек. РПЛ и КХЛ остановлены до 10-го

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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал дополнения к постановлению правительства города о мерах по борьбе с коронавирусом.

Согласно документу, в городе запрещено проведение мероприятий, на которых единовременно присутствуют более 50 человек.

До 30 апреля в Петербурге запрещены массовые мероприятия. С 19 марта должны быть закрыты театры, музеи и кинотеатры.

Кроме того, жителям Петербурга не рекомендуется посещать субъекты России, в которых выявлены случаи заражения коронавируса, а также покидать пределы страны.

Напомним, что РПЛ, КХЛ и Единая лига ВТБ приостановлены до 10 апреля.

Спорт в России – ⏸. Главные турниры остановлены до 10 апреля

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