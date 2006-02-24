Логинов снялся с масс-старта, Ковальчук в «Вашингтоне», провал Большунова, удаление Неймара, коронавирус против Серии А и другие новости утра

1. «Манчестер Юнайтед» разгромил «Уотфорд» (3:0) в 27-м туре Премьер-лиги и вышел на пятое место. Бруну Фернандеш забил первый гол за «МЮ» – с пенальти, коих у команды 10 в в этом сезоне, то есть больше всех в лиге.

«Арсенал» дома переиграл «Эвертон» (1:0) и занимает девятое место, проиграв при Артете лишь раз в 9 матчах. На чудо-гол Кэлверт-Льюина на 49-й секунде дублем ответил Обамеянг, нагнавший Варди в списке бомбардиров. Лондонцы – единственная команда из АПЛ, не проигрывавшая в 2020 году ни в одном турнире.

2. Логинов снялся с масс-старта на чемпионате мира по биатлону в Антхольце, после того как и минувшей ночью «полиция снова разговаривала» с ним. Но Александр планирует выступить на этапе Кубка мира в Нове Место. Неизвестно, помешает ли этому уголовное дело, которое то ли заведено на Логинова и Касперовича, то ли нет.

В итоге Йоханнес Бо выиграл масс-старт, Фийон-Майе – 2-й, Поршнев – 26-й. У женщин победила Ульсбю-Ройселанн, Вирер – 2-я, Оберг, – 3-я, Юрлова – 6-я. Норвегия застолбила за собой медальный зачет, Россия с золотом и бронзой – 4-я. И первая отставка уже грянула – Норицын покидает пост старшего тренера женской сборной России.

3. НХЛ. «Монреаль» обменял Ковальчука в «Вашингтон». Хет-трик Горди Хоу в исполнении Малкина не помог «Питтсбургу» в матче с «Кэпиталс» (3:5), «Даллас» выиграл у «Чикаго» (2:1) и другие итоги дня.

4. Гульберг выиграл классическое преследование на 30 км на «Ски Туре» и победил в общем зачете. Большунов стал 7-м, хотя стартовал первым. На финише россиянин швырнул лыжи в рекламный щит и разорвал стартовый биб. Все из-за того, что «неправильно выбрали лыжи». Вяльбе ждет выводов от сервисменов. Йохауг выиграла преследование у женщин и победила в многодневке.

5. «Рома» разгромила «Лечче» (4:0) в 25-м туре, победив в Серии А впервые за месяц. Джеко уже 6-й среди бомбардиров в истории клуба. Но Иммобиле все равно круче – забил 27 голов в 25 играх лиги, а , выиграв у «Дженоа» (3:2), уже набрал очков, как за весь прошлый сезон.

6. На Кубке легенд полыхнуло: сперва сборная звезд покинула поле в финале с Россией из-за судейства, а затем россияне забили после свистка, но после споров гол отменили, и хозяева впервые за 11 лет не выиграли свой турнир. За матчем последовало несколько громких заявлений.

7. 🦠Коронавирус добрался до европейского футбола. Матчи «Интера» и «Аталанты» отменены, игру миланцев в Лиге Европы могут перенести или провести без зрителей. На этой неделе на Апеннинах вообще может не состояться ни одного матча. Футболистов «Барселоны» ждет измерение температуры перед матчем с «Наполи», с жаром отправят в больницу😷.

8. СКА одержал 11-ю победу подряд, разгромив «Йокерит» (6:1), «Амур» потерпел самое крупное поражение в КХЛ, уступив 0:8 «Нефтехимику», «Авангард» проиграл 6-й из 8 последних матчей, камбэк «Ак Барса» с 1:3 в третьем периоде, «Динамо» одолело «Спартак» (2:1 Б) после того, как судьи не засчитали гол красно-белых в овертайме из-за нарушения численного состава. Первая пара Кубка Гагарина – «Автомобилист» и «Сибирь».

9. Азар может пропустить около 2 месяцев из-за трещины в правой ноге. Пока Эден больше лечится, чем играет за клуб своей мечты.

10. В НБА «Лейкерс» вырвали победу у «Бостона», «Торонто» разгромил «Индиану» и другие исходы матчей.

11. В 26-м туре Лиги 1 «ПСЖ» устроил перестрелку «Бордо» (4:3). Кавани забил 200-й гол за клуб из Парижа и упрочил свое звание лучшего бомбардира в истории парижан. А Неймар психанул и удалился впервые за почти 2,5 года, подкатившись сзади под игрока соперника.

12. В 25-м туре Ла Лиги укатал «Вильярреал» (3:1) и поднялся на третье место. Феликс, пропустивший месяц, забил 5-й гол за клуб из Мадрида. «Севилья» в гостях разгромила «Хетафе» (3:0).

13. АЕК Карреры одержал четыре победы подряд с общим счетом – 9:0. Массимо скоро покорит и Грецию.

14. Уайлдер может провести третий бой с Фьюри в июне-июле. И не мудрено, их реванш превзошел по прибыли реванш между Льюисом и Холифилдом. Хотя там уже Нганну вызвал Фьюри на бой.

15. Россия была сильнее Северной Македонии в квалификации Евробаскета-2021.

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