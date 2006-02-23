«Наши болельщики немного не разбираются в футболе. Стали болеть за звезд». Зырянов о скандале на Кубке легенд

Бывший полузащитник сборной России Константин Зырянов поделился мнением о скандале в финале Кубка легенд с командой звезд (5:6) и гуле в адрес россиян со стороны болельщиков.

– Не только концовка была феерическая, весь финал получился феерическим.

Сборную России сложно обыграть. Видать сборная звезд выбрала такую тактику, чтобы противодействовать России так, чтобы перетянуть трибуны на свою сторону, показать всем, что здесь якобы судейство за Россию, на что наши болельщики купились.

Потому что наши болельщики любят футбол, но немного в нем не разбираются, честно, да. В конце, так получилось, что еще и стали болеть за сборную звезд, что вообще нонсенс. Представляю турнир где-нибудь в Испании или Италии, где бы болели за соперника – это нонсенс!

- Давайте объясним, что случилось?

– Когда нам били сзади по ногам, судья назначала штрафной. Соперник, прибежав, демонстративно начинал показывать трибунам, что нарушения не было. Было много таких моментов: поворачивались к трибунам, руки к небу: «Мамма Миа!»

И при этом используют ругательства (речь о – прим. Sports.ru), вы все знаете, направо и налево – женщине-судье, всем футболистам там начали кричать, чтобы заткнулись.

Это не принято – праздник футбола, товарищеский турнир, все должны получать удовольствие. Решили так победить, ну, Бог им судья.

- Бенаюна за что удалили?

– Я спросил у судьи, она сказала: «Он меня оскорбил». Мне этого достаточно. Меня не интересует, что сейчас будут говорить Бенаюн и Воронин, мне сказала судья.

Ребята очень хорошие футболисты, но все мы знаем Матерацци, Зидан его еще очень хорошо помнит. Каждый удар в штрафной, когда ты без мяча, тебя толкают, пихают, ну неприятно.

Они выбрали такую тактику. Не оправдываю поражение сборной России – все равно должны были их обыгрывать. Получилось, как получилось.

- Не хотелось обратно втащить Матерацци? Турнир товарищеский, дисквалификации не будет. Можно было наказать.



– Наказать можно было. Оставь этот вопрос на следующий турнир, – сказал Зырянов.

На Кубке Легенд полыхнуло: сборная звезд уходила с поля из-за судейства, а Россия впервые не стала чемпионом