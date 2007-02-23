Большунов швырнул лыжи в рекламный щит и разорвал стартовый биб после преследования на «Ски Туре». Он стартовал первым, но финишировал 7-м

Российский лыжник швырнул лыжи в рекламный щит и разорвал стартовый биб после финиша преследования на «Ски Туре».

Большунов стартовал первым с преимуществом в 34 секунды от норвежца Пола Гульберга, но в итоге финишировал седьмым.

«Должен сказать, что мне жаль, что у нашего хорошего русского друга были такие лыжи. Это вывело его из борьбы», – рассказал .

«Я видел на старте, что он не совсем уверен в лыжах. Мы решили поменять пары прямо пред стартом», – отметил Шюр Рете.

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