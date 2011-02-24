НБА. «Лейкерс» – «Бостон», «Торонто» примет «Индиану» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдет семь матчей.
«Лейкерс» принимают на своей площадке «Бостон». «Индиана» отправится в гости к «Торонто».
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 23 февраля, 23.30, «Staples Center»
- Лейкерс
- Кузма (6), Дэвис (6), Джеймс (5), Макги (4 + 7 подборов), Брэдли (3), Рондо (2), Колдуэлл-Поуп (2), Грин (0).
- Дата проведения
- 24 февраля, 02.00, «Pepsi Center»
- Дата проведения
- 24 февраля, 02.00, «Scotiabank Arena»
- Дата проведения
- 24 февраля, 03.00, «United Center»
- Дата проведения
- 24 февраля, 03.00, «Chesapeake Energy Arena»
- Дата проведения
- 24 февраля, 04.30, «Chase Center»
- Дата проведения
- 24 февраля, 05.00, «Moda Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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