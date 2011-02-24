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    НБА. «Лейкерс» – «Бостон», «Торонто» примет «Индиану» и другие матчи

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    Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдет семь матчей.

    «Лейкерс» принимают на своей площадке «Бостон». «Индиана» отправится в гости к «Торонто».

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Лейкерс – Бостон 54:54 (2 четверть)
    Дата проведения
    23 февраля, 23.30, «Staples Center»
    Онлайн матча Превью
    Лейкерс
    Кузма (6), Дэвис (6), Джеймс (5), Макги (4 + 7 подборов), Брэдли (3), Рондо (2), Колдуэлл-Поуп (2), Грин (0).
    Бостон
    Смарт (5), Тайс (5), Браун (4), Хэйворд (4), Тейтум (1), Уонамейкер (0), Оджелей (0), Кантер (0).

    Денвер – Миннесота
    Дата проведения
    24 февраля, 02.00, «Pepsi Center»
    Онлайн матча Превью

    Торонто – Индиана
    Дата проведения
    24 февраля, 02.00, «Scotiabank Arena»
    Онлайн матча Превью

    Чикаго – Вашингтон
    Дата проведения
    24 февраля, 03.00, «United Center»
    Онлайн матча Превью

    Оклахома-Сити – Сан-Антонио
    Дата проведения
    24 февраля, 03.00, «Chesapeake Energy Arena»
    Онлайн матча Превью

    Голден Стэйт – Новый Орлеан
    Дата проведения
    24 февраля, 04.30, «Chase Center»
    Онлайн матча Превью

    Портленд – Детройт
    Дата проведения
    24 февраля, 05.00, «Moda Center»
    Онлайн матча Превью

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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