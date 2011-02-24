НБА. «Лейкерс» – «Бостон», «Торонто» примет «Индиану» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата пройдет семь матчей.

«Лейкерс» принимают на своей площадке . «Индиана» отправится в гости к «Торонто».

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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