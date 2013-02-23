Дмитрий Губерниев: «Вчера до поздней ночи полиция снова разговаривала с Логиновым. Тут не до стартов уже, поэтому он снялся»

Теги Кубок мира по биатлону сборная России Чемпионат мира по биатлону Дмитрий Губерниев Александр Логинов Биатлон

Комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, что вчера итальянская полиция допоздна общалась с лидером сборной России по биатлону Александром Логиновым.

Накануне полиция провела обыск в номере россиянина, а также его личного тренера Александра Касперовича. Полиция изъяла у Логинова ноутбук и телефон. Причиной обысков стало использование Касперовичем чужой аккредитации во время чемпионата мира в Антхольце.

Сегодня Логинов принял решение сняться с масс-старта.

«И до поздней ночи вчера полиция снова разговаривала с Логиновым, приезжали протокол подписывать.

Драчев уехал из отделения в час ночи, потом дружно к Логинову в отель…

Тут не до стартов уже, и Логинов снялся с последней гонки», – написал Губерниев.

Полицейская облава в биатлоне: вломились в номер к Логинову, рылись в вещах, забрали гаджеты

Обыски у Логинова и его тренера Касперовича: как это связали с допингом, при чем тут аккредитация и что будет дальше?

Все о ЧМ-2020 по биатлону – в телеграм-канале «Биатлон без Губерниева»

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья