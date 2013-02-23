Дмитрий Губерниев: «Вчера до поздней ночи полиция снова разговаривала с Логиновым. Тут не до стартов уже, поэтому он снялся»

Комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, что вчера итальянская полиция допоздна общалась с лидером сборной России по биатлону .

Накануне полиция провела обыск в номере россиянина, а также его личного тренера . Полиция изъяла у Логинова ноутбук и телефон. Причиной обысков стало использование Касперовичем чужой аккредитации во время чемпионата мира в Антхольце.

Сегодня Логинов принял решение сняться с масс-старта.

«И до поздней ночи вчера полиция снова разговаривала с Логиновым, приезжали протокол подписывать.

Драчев уехал из отделения в час ночи, потом дружно к Логинову в отель…

Тут не до стартов уже, и Логинов снялся с последней гонки», – написал Губерниев.

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Обыски у Логинова и его тренера Касперовича: как это связали с допингом, при чем тут аккредитация и что будет дальше?

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