Робертсон об ударе Месси по голове: «Я перегнул палку и сожалею об этом моменте»

Защитник Эндрю Робертсон рассказал, почему толкнул Лионеля Месси в затылок в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (4:0).

«Вспоминая произошедшее, я не жалею ни о чем. Единственный момент, вызывающий у меня сожаление, – та ситуация с Месси. После того, как я посмотрел повтор, я был опустошен.

В тот вечер у нас всех был такой настрой, что ничто не должно встать на нашем пути к финалу. На стадионе была особая атмосфера.

Я и Фабиньо преследовали Месси, потом наши ноги переплелись, мы оказались на газоне. Сделать то, что я сделал по отношению к лучшему игроку в истории...

Я с огромным уважением отношусь к нему и к «Барселоне». В тот вечер нам было необходимо чудо, нечто особенное. И если эта мелочь могла помешать лучшему игроку мира сыграть на максимуме...

Но я сожалею об этом. Я не такой человек, это не в моем характере. Однако тем вечером было много такого, чего и не вспомнить. Было много необдуманных поступков. Мы были сосредоточены на игре, фанаты кричали – это затягивает.

Все игроки были сосредоточены на игре, в нас кипела страсть, и, возможно, я перегнул палку», – сообщил Робертсон.