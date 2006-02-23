«Втоптать в грязь – это наше свойство души и характера». Зырянов о болельщиках

Бывший полузащитник сборной России Константин Зырянов поделился мнением о реакции болельщиков на скандал в финале Кубка легенд с командой звезд (5:6).

– Сборная России играет в футбол, старается. Я читал комментарии, люди много пишут и говорят: «Где вы раньше были? Никого не обыгрывали. Вот вы обыгрываете испанцев, португальцев, где вы раньше были?»

Я задумался. Мы, во-первых, этой командой никогда раньше не играли. Был один тренер – играли одни, а сейчас команда создается так, как видит тренер, как видят наши великие футболисты – Титов и Аленичев.

Поэтому здесь команда играет в хороший футбол – они создают ее по игровым качествам. И мы не смогли бы вместе играть за сборную России – по возрасту.

- Чувствую, вас как-то разозлило, что зрители стали в концовке за сборную звезд болеть?

– Ой, нет. Знаете, мы все знаем нашего болельщика: от любви до ненависти один шаг, втоптать в грязь – это наше свойство души и характера. Это нормальное состояние.

Но я еще раз говорю, что это нонсенс, когда команда [звезд] уходит в подтрибунное помещение, всем показывая, что вы тут никто, потому что футбол все же для болельщиков, а когда команда возвращается, наши болельщики ей аплодируют. Это вообще потрясающе.

И комментатор тут такой говорит: «Давайте поддержим сборную звезд». Все хлопают. Потом: «А теперь нашу сборную России». И тут раздается свист.

- Да, это немножко злит.

– Это не немножко злит. Это восприятие – наши болельщики. Их можно понять и простить, как в одной юмористической передаче, – сказал Зырянов.

«Наши болельщики немного не разбираются в футболе. Стали болеть за звезд». Зырянов о скандале на Кубке легенд

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