Сборная звезд покинула поле в финале Кубка легенд с Россией из-за судейства

Все футболисты сборной звезд ушли c поля в финале Кубка легенд с командой России.

Игроки пошли на такой шаг в знак протеста против судейства. По ходу матча двоих футболистов сборной звезд – Йосси Бенаюна и – удалили за разговоры с арбитром. После этого соперники россиян ушли с поля.

Примерно через 10 минут игроки сборной звезд вернулись. Красную карточку Риисе заменили на желтую. Сборная звезд ушла при счете 4:4, сейчас счет 5:5.

За сборную звезд выступают, помимо Риисе и Бенаюна, Ивица Олич, Стипе Плетикоса, Марко Матерацци, Андрей Воронин и другие известные в прошлом футболисты.

За российскую команду играют Александр Филимонов, Андрей Тихонов, Егор Титов, Дмитрий Аленичев, Денис Колодин и другие бывшие игроки сборной России.

Матч судит Александра Пономарева.