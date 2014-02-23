Чемпионат мира-2020 по биатлону. Масс-старт. Логинов, Елисеев, Фуркад и Йоханнес Бо пробегут гонку

Сегодня на чемпионате мира-2020 по биатлону в Антхольце пройдет мужской масс-старт. За Россию выступят Александр Логинов, Матвей Елисеев и Никита Поршнев.

Дата проведения 23 февраля, 17.00

Стартовый лист