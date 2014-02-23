Чемпионат мира-2020 по биатлону. Масс-старт. Логинов, Елисеев, Фуркад и Йоханнес Бо пробегут гонку

Сегодня на чемпионате мира-2020 по биатлону в Антхольце пройдет мужской масс-старт. За Россию выступят Александр Логинов, Матвей Елисеев и Никита Поршнев.
- Дата проведения
- 23 февраля, 17.00
Чемпионат мира. Антхольц, Италия. Масс-старт
Стартовый лист
|1
|Александр Логинов
|2
|Эмильен Жакелен
|3
|Мартен Фуркад
|4
|Кентен Фийон-Майе
|5
|Йоханнес Бо
|6
|Доминик Ландертингер
|7
|Тарьей Бо
|8
|Симон Дестье
|9
|Бенедикт Долль
|10
|Йоханнес Дале
|11
|Ветле Шостад Кристиансен
|12
|Арнд Пайффер
|13
|Матвей Елисеев
|14
|Йоханнес Кюн
|15
|Яков Фак
|16
|Себастьян Самуэльссон
|17
|Феликс Лейтнер
|18
|Филипп Хорн
|19
|Пеппе Фемлинг
|20
|Лукас Хофер
|21
|Красимир Анев
|22
|Йеспер Нелин
|23
|Никита Поршнев
|24
|Ондржей Моравец
|25
|Мартин Понсилуома
|26
|Мартин Отченаш
|27
|Дмитрий Пидручный
|28
|Юлиан Эберхард
|29
|Беньямин Вегер
|30
|Доминик Виндиш