Чемпионат мира-2020 по биатлону. Масс-старт. Логинов, Елисеев, Фуркад и Йоханнес Бо пробегут гонку

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Сегодня на чемпионате мира-2020 по биатлону в Антхольце пройдет мужской масс-старт. За Россию выступят Александр Логинов, Матвей Елисеев и Никита Поршнев.

Дата проведения
23 февраля, 17.00
Онлайн гонки

Чемпионат мира. Антхольц, Италия. Масс-старт

Стартовый лист

1  Александр Логинов
2  Эмильен Жакелен
3  Мартен Фуркад
4  Кентен Фийон-Майе
5  Йоханнес Бо
6  Доминик Ландертингер
7  Тарьей Бо
8  Симон Дестье
9  Бенедикт Долль
10  Йоханнес Дале
11  Ветле Шостад Кристиансен
12  Арнд Пайффер
13  Матвей Елисеев
14  Йоханнес Кюн
15  Яков Фак
16  Себастьян Самуэльссон
17  Феликс Лейтнер
18  Филипп Хорн
19  Пеппе Фемлинг
20  Лукас Хофер
21  Красимир Анев
22  Йеспер Нелин
23  Никита Поршнев
24  Ондржей Моравец
25  Мартин Понсилуома
26  Мартин Отченаш
27  Дмитрий Пидручный
28  Юлиан Эберхард
29  Беньямин Вегер
30  Доминик Виндиш

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