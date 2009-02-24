🔴Неймара удалили впервые за почти 2,5 года. Он подкатился сзади под игрока «Бордо»

Нападающий «ПСЖ» был удален в матче Лиги 1 с «Бордо» (4:3).

28-летний бразилец получил первое предупреждение от арбитра Вилли Делажо в конце первого тайма.

В концовке встречи Неймар оказался на газоне после того, как его атаковал защитник Юссуф Сабали. Затем форвард грубо сфолил на хавбеке соперника в центре поля, подкатившись под него сзади.

Неймар получил вторую желтую карточку и был удален.

Это первая красная карточка Неймара в сезоне. Футболист удален с поля впервые почти за 2,5 года – с октября 2017 года.

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Фото: скриншоты трансляции Canal+