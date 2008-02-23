Финал Кубка легенд завершился скандалом. Россия забила после свистка, после споров гол отменили

Сборная звезд выиграла легенд, победив в финале сборную России (6:5).

Финальный матч завершился скандалом. В концовке при счете 6:5 в пользу сборной звезд, когда на табло истекло время, сборная России забила ответный мяч.

Сборная звезд при этом не продолжала игру и уже праздновала победу, хотя не было ни финального свистка, ни сирены. Арбитр Александра Пономарева засчитала гол.

Андрей Воронин, игравший за сборную легенд, после матча сказал, что им предложили либо бить пенальти, либо будет засчитана победа России. Сборная звезд отказалась.

В итоге было объявлено, что 6-й гол сборной России не засчитан. Победу присудили сборной звезд, до этого 11 раз подряд в турнире побеждала команда России.

По ходу матча случился еще один инцидент, когда у звезд удалили Йосси Бенаюна и Йон-Арне Риисе, а команда в знак протеста ушла с поля, но через 10 минут вернулась.