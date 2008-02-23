Матчи «Интера» и «Аталанты» отменены из-за коронавируса. Так решил министр спорта Италии

Винченцо Спадафора, министр молодежной политики и спорта Италии, принял решение отложить все спортивные мероприятия в регионах Ломбардия и Венето.

Матчи 25-го тура Серии А – «Сампдория», «Аталанта» – «Сассуоло» и «Верона» – не состоятся 23 февраля.

Спортивные мероприятия отложены в связи с угрозой распространения коронавируса. В Венето от болезни скончался 78-летний мужчина, в Ломбардии умерла 75-летняя женщина. Число заболевших в этих регионах исчисляется десятками, также зафиксированы единичные случаи в Пьемонте и Эмилии-Романье. Правительство Италии изолировало 10 городов.