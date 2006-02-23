«МЮ» пробил 14 пенальти в этом сезоне и 10 в АПЛ – на три больше, чем любой другой клуб лиги

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш реализовал пенальти в матче 27-го тура АПЛ с «Уотфордом» (1:0, перерыв).

Это уже 14-й пенальти, назначенный в пользу манкунианцев в этом сезоне во всех турнирах, и 10-й в АПЛ, что на три больше, чем у любой другой команды чемпионата.

Также «МЮ» второй сезон подряд бьет 10 и более пенальти в АПЛ.

Португальский полузащитник реализовал все 13 последних пенальти в играх чемпионата – 12 за «Спортинг» и 1 за «МЮ». Фернандеш не промахивается с 11-метровой отметки с апреля 2016 года, тогда он играл за «Удинезе».

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.