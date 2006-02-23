🔥Кавани забил 200-й гол за «ПСЖ». Он лучший бомбардир в истории клуба

Нападающий Эдинсон Кавани отметился голом в матче с «Бордо» (2:2, перерыв).

Этот мяч стал 200-м за парижский клуб для 33-летнего уругвайца во всех турнирах. Для достижения этой отметки ему потребовалось 298 матчей.

138 голов Кавани забил в Лиге 1, 30 – в Лиге чемпионов, 32 – во французских кубковых соревнованиях.

Кавани является лучшим бомбардиром в истории «ПСЖ».

Топ-10 лучших бомбардиров клуба за всю историю:

1. – 200 голов

2. Златан Ибрагимович – 156

3. Педру Паулета – 109

4. Доминик Рошто – 100

5. Мустафа Далеб – 98

6. Франсуа М’Пеле – 95

7. Сафет Сушич – 85

8. Килиан Мбаппе – 84

9. Анхель Ди Мария – 81

10. Раи – 72.

Неймар – красавец: отдал пенальти Кавани, который сейчас почти не играет. Недавно они не хотели делиться друг с другом