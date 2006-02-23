🔥Кавани забил 200-й гол за «ПСЖ». Он лучший бомбардир в истории клуба

Нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани отметился голом в матче с «Бордо» (2:2, перерыв).
Этот мяч стал 200-м за парижский клуб для 33-летнего уругвайца во всех турнирах. Для достижения этой отметки ему потребовалось 298 матчей.
138 голов Кавани забил в Лиге 1, 30 – в Лиге чемпионов, 32 – во французских кубковых соревнованиях.
Кавани является лучшим бомбардиром в истории «ПСЖ».
Топ-10 лучших бомбардиров клуба за всю историю:
1. Эдинсон Кавани – 200 голов
2. Златан Ибрагимович – 156
3. Педру Паулета – 109
4. Доминик Рошто – 100
5. Мустафа Далеб – 98
6. Франсуа М’Пеле – 95
7. Сафет Сушич – 85
8. Килиан Мбаппе – 84
9. Анхель Ди Мария – 81
10. Раи – 72.
Неймар – красавец: отдал пенальти Кавани, который сейчас почти не играет. Недавно они не хотели делиться друг с другом