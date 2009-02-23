Касперович об уголовном деле: «Не открыто ничего. Как оно может быть открыто, когда только поступило заявление, сути которого мы даже не знаем?»

Теги Кубок мира по биатлону сборная России Чемпионат мира по биатлону допинг Александр Касперович Александр Логинов Биатлон

Александр Касперович, тренер Александра Логинова, опроверг информацию о том, что итальянская полиция завела на него уголовное дело.

«Не открыто ничего, как оно может быть открыто, когда только поступило заявление, сути которого мы даже не знаем?

Все, что связано с допингом и запрещенными препаратами, в Италии уголовно наказуемо. Прокуратура Больцано дала санкцию на обыск, при котором ничего не было найдено.

Когда приедем в Россию, изучим вместе с юристами законодательство Италии на предмет того, имели ли полицейские право изъять наши личные вещи — компьютеры, телефоны, в которых информация, которая касается меня и моей личной жизни», – рассказал Касперович.

Даже золото Логинова не отменяет главного: наш биатлон в диком кризисе. Никто не понимает, что делать дальше

Логинову и правда надо завязывать – ему не дадут жизни в биатлоне

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