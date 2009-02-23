Касперович об уголовном деле: «Не открыто ничего. Как оно может быть открыто, когда только поступило заявление, сути которого мы даже не знаем?»

Александр Касперович, тренер Александра Логинова, опроверг информацию о том, что итальянская полиция завела на него уголовное дело.
«Не открыто ничего, как оно может быть открыто, когда только поступило заявление, сути которого мы даже не знаем?
Все, что связано с допингом и запрещенными препаратами, в Италии уголовно наказуемо. Прокуратура Больцано дала санкцию на обыск, при котором ничего не было найдено.
Когда приедем в Россию, изучим вместе с юристами законодательство Италии на предмет того, имели ли полицейские право изъять наши личные вещи — компьютеры, телефоны, в которых информация, которая касается меня и моей личной жизни», – рассказал Касперович.
Даже золото Логинова не отменяет главного: наш биатлон в диком кризисе. Никто не понимает, что делать дальше
Логинову и правда надо завязывать – ему не дадут жизни в биатлоне