Соловьев об обысках в сборной России по биатлону: «Сплошной позор. Руководству федерации пора в отставку»

Теги Кубок мира по биатлону сборная России Чемпионат мира по биатлону СБР Александр Касперович Александр Логинов Владимир Соловьев натив Биатлон

Телеведущий Владимир Соловьев высказал мнение по поводу обысков у Александра Логинова и его личного тренера Александра Касперовича на чемпионате мира-2020 по биатлону в Италии. 

«Какой-то сплошной позор. Руководству федерации пора подавать в отставку. Мерзкая история. И множество вопросов.

Так почему тренер без аккредитации? Кому отдали? Как федерация защищала и защищает нашего спортсмена?

Так почему проводились обыски? Кто написал донос? Какова позиция международной федерации? Теперь можно таким полицейским методом выводить фаворитов из гонок?» – написал Соловьев в телеграме. 

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