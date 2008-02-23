⚡ Логинов снялся с масс-старта на чемпионате мира по биатлону в Антхольце

Российский биатлонист Александр Логинов не выступит в гонке с общего старта на чемпионате мира в итальянском Антхольце, сообщает ТАСС со ссылкой на тренерский штаб сборной России.
Логинов должен был выступить в масс-старте под первым номером как победитель спринта чемпионата мира. Однако решил сняться с гонки.
Накануне итальянская полиция провела обыск в номере россиянина, а также его личного тренера Александра Касперовича. Полиция изъяла у Логинова ноутбук и телефон. Причиной обысков стало использование Касперовичем чужой аккредитации во время чемпионата мира.
«Последние события вынудили Александра отказаться от гонки», – заявили в сборной России.
Как сообщает «Чемпионат», Логинов отказался от участия в гонке из-за психологической неготовности. Несмотря на это, лидер сборной России выступит на оставшихся этапах Кубка мира.
Таким образом, в масс-старте выступят два российских биатлониста: Матвей Елисеев и Никита Поршнев. Старт гонки – 17.00 по московскому времени.
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