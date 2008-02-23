Матч «Интер» – «Лудогорец» может быть перенесен или проведен без зрителей из-за коронавируса

Проведение ответного матча «Интера» с «Лудогорцем» в Лиге Европы под угрозой переноса из-за коронавируса, сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Также одним из вариантов развития событий является проведение матча без зрителей. Эта опция считается приоритетной.

Ранее сообщалось об отмене нескольких матчей чемпионата Италии из-за распространения вируса в стране. В настоящий момент количество подтвержденных фактов инфицирования достигло 79 случаев, включая два летальных исхода.

В первом матче 1/16 финала ЛЕ «Интер» на выезде обыграл «Лудогорец» со счетом 2:0.

Матчи «Интера» и «Аталанты» отменены из-за коронавируса. Так решил министр спорта Италии