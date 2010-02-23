У Азара диагностирована трещина в правой ноге. Он может пропустить около 2 месяцев

Полузащитник Эден Азар выбыл на длительный период из-за травмы, полученной в матче 25-го тура Ла Лиги с (0:1).

Сегодня у футболиста была диагностирована трещина в дистальной части малоберцовой кости правой ноги.

Как сообщает As, Азар может пропустить около двух месяцев. Он точно не сыграет с «Манчестер Сити» (26 февраля) и «Барселоной» (1 марта).

Игрок недавно восстановился после травмы, полученной в ноябре во время матча Лиги чемпионов против «ПСЖ» (2:2). Встреча с «Леванте» была для него второй после возвращения на поле.

В нынешнем сезоне бельгийский хавбек провел за «Реал» 10 матчей в Ла Лиге и забил один гол. Подробнее с его статистикой можно ознакомиться здесь.