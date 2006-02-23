Кэлверт-Льюин забил «Арсеналу» ударом через себя на 49-й секунде гостевого матча

Нападающий «Эвертона» Доминик Кэлверт-Льюин открыл счет в гостевом матче 27-го тура АПЛ с (1:0, первый тайм).

22-летний англичанин забил ударом через себя уже на 49-й секунде встречи.

Таким образом, на счету форварда уже 7 голов в 9 матчах АПЛ после назначения главным тренером «ирисок».

Также Кэлверт-Льюин стал первым английским игроком в составе «Эвертона», забившим 12 голов в одном сезоне Премьер-лиги, со времен Кевина Кэмпбелла (1999/00).

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Статистику Кэлверт-Льюина можно найти здесь.

Фото: скриншот трансляции Sky Sports

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