На Логинова и Касперовича заведено уголовное дело. Из Италии их выпустят

Телекомментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что на итальянская полиция завела уголовное дело на биатлониста и его тренера Александра Касперовича.

Утром 22 февраля итальянские полицейские провели обыск в комнатах россиян на чемпионате мира-2020 в Антхольце.

Причиной этому послужило обращение из Международного союза биатлонистов (IBU) по поводу того, что Касперович использовал на турнире чужую аккредитацию.

«Есть инфа, что на Логинова и Касперовича заведено уголовное дело в Италии! Письмо барышни из IBU оказалось весьма серьезным! Ждем развития событий. Но из Италии их выпустят», – написал Губерниев.

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