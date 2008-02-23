На Логинова и Касперовича заведено уголовное дело. Из Италии их выпустят

Теги Кубок мира по биатлону сборная России Чемпионат мира по биатлону происшествия Дмитрий Губерниев Александр Касперович Александр Логинов Биатлон

Телекомментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что на итальянская полиция завела уголовное дело на биатлониста Александра Логинова и его тренера Александра Касперовича.

Утром 22 февраля итальянские полицейские провели обыск в комнатах россиян на чемпионате мира-2020 в Антхольце.

Причиной этому послужило обращение из Международного союза биатлонистов (IBU) по поводу того, что Касперович использовал на турнире чужую аккредитацию.

«Есть инфа, что на Логинова и Касперовича заведено уголовное дело в Италии! Письмо барышни из IBU оказалось весьма серьезным! Ждем развития событий. Но из Италии их выпустят», – написал Губерниев.

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