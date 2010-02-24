Все матчи в Италии на этой неделе могут отменить из-за коронавируса

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте допустил, что на этой неделе из-за распространения коронавируса в стране может не состояться ни одного матча как в профессиональных лигах, так и в любительских.

«Не думаю, что всего лишь за одну неделю нам удастся настолько укротить инфекцию, чтобы иметь возможность возобновить спортивные мероприятия.

Мы постоянно мониторим ситуацию, будем и дальше оценивать обстановку. Посмотрим, как будет вести себя инфекция, и решим, нужно ли переносить все матчи на следующей неделе», – сказал Конте в воскресенье в эфире телеканала RAI.

В минувший уик-энд из-за коронавируса уже были отменены 4 игры Серии А: «Интер» – «Сампдория», «Аталанта» – «Сассуоло», «Верона» – «Кальяри» и «Торино» – «Парма».

Матч «Интер» – «Лудогорец» может быть перенесен или проведен без зрителей из-за коронавируса