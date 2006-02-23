АЕК Карреры одержал четыре победы подряд. Общий счет – 9:0

АЕК разгромил ОФИ (3:0) в 25-м туре чемпионата Греции.
Команда Массимо Карреры одержала четыре победы подряд с общим счетом 9:0. Клуб не проигрывает уже 11 матчей подряд.
Всего в 16 играх под руководством экс-тренера «Спартака» афиняне выиграли 11 матчей. Еще 4 матча завершились вничью, а один – поражением.
При этом 10 матчей АЕК при Каррере сыграл на ноль.
АЕК занимает 3-е место в чемпионате Греции, отставая от лидирующего «Олимпиакоса» на 13 очков.
- Дата проведения
- 23 февраля, 20.30, «Спирос Луис»
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АЕК –
Цинтотас, Хульт, Элдер Лопеш, Бакакис (Паулинью, 77), Иконому, Шиманьски, Манталос (Симойнш, 81), Крстичич, Верде, Оливейра (Араухо, 67), Ливая.
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ОФИ –
Сотириу, Браун (Маринакис, 85), Кутрубис, Яннулис, Коровесис, Мельядо (Нейра, 67), Жоао Виктор, Семеду, Жоао Фигейредо, Цильянидис, Ваш (Наби, 67).
- Удаление:
- Ливая (90).