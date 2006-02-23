АЕК Карреры одержал четыре победы подряд. Общий счет – 9:0

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АЕК разгромил ОФИ (3:0) в 25-м туре чемпионата Греции.

Команда Массимо Карреры одержала четыре победы подряд с общим счетом 9:0. Клуб не проигрывает уже 11 матчей подряд.

Всего в 16 играх под руководством экс-тренера «Спартака» афиняне выиграли 11 матчей. Еще 4 матча завершились вничью, а один – поражением.

При этом 10 матчей АЕК при Каррере сыграл на ноль.

АЕК занимает 3-е место в чемпионате Греции, отставая от лидирующего «Олимпиакоса» на 13 очков.

АЕК – ОФИ 3:0 (3:0, 0:0)
Дата проведения
23 февраля, 20.30, «Спирос Луис»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – Манталос, 2:0 – Верде, 3:0 – 29 Верде.
АЕКЦинтотас, Хульт, Элдер Лопеш, Бакакис (Паулинью, 77), Иконому, Шиманьски, Манталос (Симойнш, 81), Крстичич, Верде, Оливейра (Араухо, 67), Ливая.
ОФИСотириу, Браун (Маринакис, 85), Кутрубис, Яннулис, Коровесис, Мельядо (Нейра, 67), Жоао Виктор, Семеду, Жоао Фигейредо, Цильянидис, Ваш (Наби, 67).
Предупреждения:
Ливая (26), Ваш (27).
Удаление:
Ливая (90).

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