АЕК Карреры одержал четыре победы подряд. Общий счет – 9:0

разгромил ОФИ (3:0) в 25-м туре чемпионата Греции.

Команда Массимо Карреры одержала четыре победы подряд с общим счетом 9:0. Клуб не проигрывает уже 11 матчей подряд.

Всего в 16 играх под руководством экс-тренера афиняне выиграли 11 матчей. Еще 4 матча завершились вничью, а один – поражением.

При этом 10 матчей АЕК при Каррере сыграл на ноль.

АЕК занимает 3-е место в чемпионате Греции, отставая от лидирующего «Олимпиакоса» на 13 очков.