«Спартак» договорился с Тедеско, Овечкин и Тарасов поздравили Путина, Луческу может возглавить «Динамо» и другие новости утра

1. Доменико Тедеско близок к назначению в «Спартак» и сегодня должен подписать контракт с зарплатой 1,5 млн евро. В тренерский штаб войдет экс-игрок «Штутгарта» Андреас Хинкель.

Но есть информация, что «Спартак» также рассматривает кандидатуру Индржиха Трпишовски из «Славии».

2. Звезды российского спорта поздравили Владимира Путина с днем рождения. Александр Овечкин отметил силу, мудрость и юмор президента, Дмитрий Тарасов пожелал дальнейшего преображения страны, а Елена Исинбаева – радости и достижения целей. Сборная России пригласила Путина на футбол, а вот Станислав Черчесов был не очень многословен.

3. Мирча Луческу может вернуться в РПЛ и возглавить «Динамо». Румынский тренер жаждет реванша после неудачного периода в «Зените».

4. Дмитрий Скопинцев в стыке с Георгием Джикией получил травму и будет обследован в Германии.

5. «Барселона» должна 94,6 млн евро «Ливерпулю» за Коутиньо и 30,3 млн «Бордо» за Малкома.

6. «Милан» хочет пригласить Лучано Спаллетти, но у него контракт с «Интером», за расторжение которого тренер хочет 5 млн евро. «Нерадзурри» против, поэтому у «Милана» есть альтернатива в лице Стефано Пиоли.

7. В КХЛ СКА проиграл «Спартаку», потерпев третье поражение подряд. «Магнитка» одержала первую выездную победу, остальные результаты – здесь.

8. НХЛ. «Оттава» выменяла Владислава Наместникова у «Рейнджерс», Тарасенко провел 500-ю игру за «Сент-Луис» в регулярке. Результаты матчей – здесь.

9. НБА. Выставочные матчи. «Кливленд» обыграл «Сан-Лоренсо», «Новый Орлеан» победил «Атланту». Другие результаты – здесь.

10. ЦСКА уступил «Зениту» в домашнем матче Единой лиги ВТБ.

11. У «Хьюстона» проблемы с Китаем из-за твита генменеджера клуба. C китайской версии сайта Nike пропала атрибутика «Рокетс».

12. Виктор Вальдес отправлен в отставку с поста главного тренера «Барселоны» U-19.

13. «Манчестер Юнайтед» не собирается увольнять Оле-Гуннара Сульшера в ближайшем будущем. Сам норвежец защищает своих игроков.

14. Членство гендиректора «Черноморца» в «Единой России» приостановлено после наезда на ребенка.

15. Евгений Малкин выбыл на длительный срок из-за травмы.

16. Узбекистанский боец Бекзот Нурматов умер через три дня после боя в Грозном.

17. Конор бросил вызов Хабибу и готов подраться в Москве.

Цитаты дня

«В прошлый раз каталась с тремя четверными, а сейчас с четырьмя – и то же самое. Нечестно». Трусова недовольна оценкой за технику на Japan Open.

«Бог послал нам это время, чтобы его вызвать. Все должно идти естественно». Черчесов рассказал о вызове Соболева.

«Люди требуют чего-то от власти, а сами ничего не умеют. Мы живем в лучшее время за всю историю государства». Урок патриотизма от Александра Емельяненко.

«Не хочу противопоставлять Медведеву и Загитову. Это два бриллианта, которые нужно любить». Авербух о двух сильнейших российских фигуристках.

«ВФЛА не поддерживает чистых атлетов, но с радостью рассказывает, как оплатила долги за тех, кто нарушил антидопинговые правила». Ласицкене требует отставки Шляхтина.