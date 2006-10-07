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Овечкин – Путину: «Вас уважают, ценят и боятся. Ваша мудрость, сила и юмор стали символом страны!»

Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Владимир Путин Политика Хоккей

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения.

«Что можно пожелать президенту страны? Ваше имя знает весь мир. Вы пример для миллионов людей. Вас цитируют, уважают, ценят и боятся. Ваша мудрость, сила и юмор стали символом нашей страны!

Сильный человек – это не тот, кто побеждает слабого, а тот, кто помогает слабому стать сильнее, и вы всегда придерживаетесь этого правила. Вы капитан, а за вами – сильная команда единомышленников.

Желаю всем нам, чтобы вы оставались у руля как можно дольше, вдохновляя на новые свершения, достижения, развитие. Чтобы вы остались в истории как личность, изменившая ход событий в лучшую сторону. Желаю процветания вам, Владимир Владимирович, и стране», – приводит слова Овечкина аккаунт Putin Team в инстаграме.

 
 
 
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Публикация от Официальный аккаунт Putin Team (@putinteam.ru)

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