Четыре лидера в РПЛ, «Ман Сити» 8 очков до «Ливерпуля», «Спартаку» – 4 до зоны вылета, «Юве» сделал «Интер», победа «Барсы» и другие новости утра

1. Четыре команды делят первое место в чемпионате России, набрав по 26 очков. В 12-м туре «Зенит» обыграл «Урал» (3:1), «Ростов» победил ЦСКА в Москве (3:1), «Локомотив» выиграл у «Арсенала» (2:1), а «Краснодар» был сильнее «Спартака», который проиграл 5-й матч подряд и идет 12-м, в четырех очках от зоны вылета из РПЛ.

2. «Ман Сити» отстал от «Ливерпуля» на 8 очков, проиграв «Вулверхэмптону» (0:2) в 8-м туре чемпионата Англии. «Манчестер Юнайтед» сгорел «Ньюкаслу» (0:1) и выдал худший старт за 30 лет, опустившись на 12-е место в АПЛ (до зоны вылета – 2 очка). «Арсенал» поднялся на третье место, обыграв «Борнмут» (1:0). «Челси» в гостях победил «Саутгемптон» (4:1) и уже пятый в таблице.

3. «Барселона» разгромила «Севилью» (4:0) в 8-м туре чемпионата Испании и вышла на второе место, отставая от «Реала» на два очка. Месси забил первый гол в сезоне, закрутив мяч в девятку со штрафного, Суарес исполнил в падении через себя. Двух игроков каталонцев удалили, а Дембеле может пропустить класико из-за слов в адрес арбитра. «Атлетико» в третий раз сыграл 0:0 в четырех последних матчах Ла Лиги, но это не мешает ему быть третьим.

4. «Ювентус» нанес первое поражение «Интеру» (2:1) в 7-м туре чемпионата Италии и возглавил таблицу. «Юве» пока не проигрывает в этом сезоне, из клубов топ-5 лиг Европы это удается еще только «Вольфсбургу». «Наполи» не дожал «Торино» (0:0), «Рома» не справилась с «Кальяри» (1:1) и другие результаты дня.

5. НХЛ. 2 очка Андрея Свечникова помогли «Каролине» обыграть «Тампу», Сергачев набрал 4-е очко в сезоне. Результаты матчей – здесь.

6. Соболева впервые вызвали в сборную России из-за травмы Смолова. Игрока «Крыльев» уже просматривал скаут лондонского «Арсенала».

7. США выиграли медальный зачет чемпионата мира по легкой атлетике, Россия – 6-я с двумя золотыми медалями. Михамбо победила в прыжках в длину, а США выиграли эстафеты 4х400 в последний день соревнований.

8. «Локомотив» победил «Авангард», прервав серию из трех поражений, «Ак Барс» продлил серию до пяти побед, выиграв у минского «Динамо», и другие результаты дня в КХЛ.

9. Загитова на шоу в Японии представила новую версию показательного номера Bad guy.

10. Головкин победил Деревянченко и стал чемпионом мира в среднем весе. Украинский боксер считает, что победил он: «Весь мир это видел».

11. Пьяный гендиректор «Черноморца» сбил ребенка на переходе и скрылся.

12. Джокович выиграл четвертый титул в сезоне и 76-й в карьере, разгромив Миллмана в Токио. Осака победила Барти в Пекине, выиграла 10-й матч и второй титул подряд.

13. Россия обыграла Египет (3-1) на Кубке мира по волейболу.

14. НБА. Предсезонные матчи. «Мемфис» победил «Маккаби Хайфа». Остальные результаты – здесь.

15. Новая Зеландия занесла 11 попыток Намибии на Кубке мира-2019 по регби, Франция с перевесом в 2 очка обыграла Тонга.

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