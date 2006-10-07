«Спартак» близок к приглашению Доменико Тедеско на пост главного тренера, сообщает «Спорт-Экспресс».
34-летний специалист покинул офис красно-белых после раунда переговоров. Основные параметры его контракта с московским клубом согласованы.
Официально о назначении тренера объявят в ближайшее время.
Ранее сообщалось, что контракт будет рассчитан на 2 года и 9 месяцев с зарплатой в 1,5 миллиона евро за сезон.
34-летний Тедеско возглавлял «Шальке» в 2017-2019 годах.
В его дебютном сезоне-2017/18 команда из Гельзенкирхена заняла 2-е место в Бундеслиге, но уже в следующем Тедеско был уволен.