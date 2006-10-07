близок к приглашению Доменико Тедеско на пост главного тренера, сообщает

34-летний специалист покинул офис красно-белых после раунда переговоров. Основные параметры его контракта с московским клубом согласованы.

Официально о назначении тренера объявят в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что контракт будет рассчитан на 2 года и 9 месяцев с зарплатой в 1,5 миллиона евро за сезон.

34-летний Тедеско возглавлял в 2017-2019 годах.

В его дебютном сезоне-2017/18 команда из Гельзенкирхена заняла 2-е место в Бундеслиге, но уже в следующем Тедеско был уволен.