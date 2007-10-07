Спаллетти не может договориться о расторжении контракта с «Интером». Он хочет 5 млн евро

Бывший тренер Лучано Спаллетти пока что не может освободиться от контракта с «нерадзурри».

К Спаллетти проявляет интерес «Милан», который ищет замену Марко Джампаоло на посту главного тренера. «Россонери» уже общаются с экс-тренером .

Однако Спаллетти не может договориться о расторжении действующего контракта с , срок которого истекает через два года и по которому специалист зарабатывает 5 млн евро в год.

Спаллетти готов пойти на уступки и согласиться на 5-миллионную выплату за один год контракта, однако «Интер» не намерен платить и ее. Клуб настаивает на меньшей сумме.

Спаллетти согласился возглавить «Милан». Контракт будет рассчитан на 3 года