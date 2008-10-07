Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал вызов форварда Александра Соболева на матчи отборочного турнира Евро-2020 с Шотландией и Кипром.

– Общественность много говорила о Соболеве, и вот он наконец-то получил вызов.

– Мы за ним следили все это время. Все должно идти естественным путем. Вот Бог послал нам это время, чтобы его вызвать. Искусственное пользы не приносит, ни в жизни, ни в футболе точно.

Соболев сейчас здесь. Заслуженно. Вчера вечером поговорили и с ним, и с Чистяковым. Главное, чтобы любой чувствовал себя в сборной полноценным членом коллектива, а не что он сюда вызван по просьбам трудящихся, – сказал Черчесов.