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Черчесов о Соболеве: «Бог послал нам это время, чтобы его вызвать. Все должно идти естественно»

Теги Крылья Советов Станислав Черчесов премьер-лига Россия Сборная России по футболу квалификация Евро-2020 Александр Соболев Спорт-Экспресс Футбол

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал вызов форварда «Крыльев Советов» Александра Соболева на матчи отборочного турнира Евро-2020 с Шотландией и Кипром.

– Общественность много говорила о Соболеве, и вот он наконец-то получил вызов.

– Мы за ним следили все это время. Все должно идти естественным путем. Вот Бог послал нам это время, чтобы его вызвать. Искусственное пользы не приносит, ни в жизни, ни в футболе точно.

Соболев сейчас здесь. Заслуженно. Вчера вечером поговорили и с ним, и с Чистяковым. Главное, чтобы любой чувствовал себя в сборной полноценным членом коллектива, а не что он сюда вызван по просьбам трудящихся, – сказал Черчесов.

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