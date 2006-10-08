Руководство «МЮ» доверяет Сульшеру и не собирается его увольнять

Главный тренер Оле-Гуннар Сульшер не покинет свой пост в ближайшее время.

Как сообщает Daily Mail, руководство «МЮ» доверяет норвежцу и не намерено увольнять его.

Сульшер пользуется поддержкой менеджмента – как вице-президента Эда Вудворда, так и владельцев команды – семьи Глейзеров. В клубе понимают, что «Юнайтед» находится в переходном периоде, а строительство новой команды займет время.

«МЮ» выиграл 3 матча из 11 в этом сезоне, не считая победы над «Рочдейлом» по пенальти в Кубке Англии.

Сульшер оправдывается за провальный сезон «МЮ». Защищает игроков: они пашут, просто потеряли веру в себя