Руководство «МЮ» доверяет Сульшеру и не собирается его увольнять

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер не покинет свой пост в ближайшее время.
Как сообщает Daily Mail, руководство «МЮ» доверяет норвежцу и не намерено увольнять его.
Сульшер пользуется поддержкой менеджмента – как вице-президента Эда Вудворда, так и владельцев команды – семьи Глейзеров. В клубе понимают, что «Юнайтед» находится в переходном периоде, а строительство новой команды займет время.
«МЮ» выиграл 3 матча из 11 в этом сезоне, не считая победы над «Рочдейлом» по пенальти в Кубке Англии.
Сульшер оправдывается за провальный сезон «МЮ». Защищает игроков: они пашут, просто потеряли веру в себя