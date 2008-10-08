НБА. Предсезонные матчи. «Кливленд» встречается с «Сан-Лоренсо», «Новый Орлеан» играет с «Атлантой»

Сегодня в рамках предсезонных матчей «Кливленд» встретится с аргентинским клубом «Сан-Лоренсо».

«Новый Орлеан» сыграет с «Атлантой».

НБА

Предсезонные матчи

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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