НБА. Предсезонные матчи. «Кливленд» встречается с «Сан-Лоренсо», «Новый Орлеан» играет с «Атлантой»

Сегодня в рамках предсезонных матчей НБА «Кливленд» встретится с аргентинским клубом «Сан-Лоренсо».
«Новый Орлеан» сыграет с «Атлантой».
НБА
Предсезонные матчи
- Дата проведения
- 8 октября, 01.00, «Quicken Loans Arena»
- Дата проведения
- 8 октября, 02.00, «Little Caesars Arena»
- Дата проведения
- 8 октября, 02.00, «Capital One Arena»
- Дата проведения
- 8 октября, 02.30, «State Farm Arena»
- Дата проведения
- 8 октября, 03.00, «United Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Дурацкие ошибки, очередной провал, проблемы с броском – сборная России закончила на чемпионате мира