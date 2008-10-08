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    НБА. Предсезонные матчи. «Кливленд» встречается с «Сан-Лоренсо», «Новый Орлеан» играет с «Атлантой»

    Теги результаты предсезонные матчи Атланта Чикаго Кливленд Детройт Милуоки Нью-Йорк Новый Орлеан Орландо НБА Вашингтон Сан-Лоренсо Баскетбол

    Сегодня в рамках предсезонных матчей НБА «Кливленд» встретится с аргентинским клубом «Сан-Лоренсо».

    «Новый Орлеан» сыграет с «Атлантой».

    НБА

    Предсезонные матчи

    Кливленд – Сан-Лоренсо 96:74 (4 четверть)
    Дата проведения
    8 октября, 01.00, «Quicken Loans Arena»
    Онлайн матча

    Детройт – Орландо 31:39 (2 четверть)
    Дата проведения
    8 октября, 02.00, «Little Caesars Arena»
    Онлайн матча

    Вашингтон – Нью-Йорк 29:38 (2 четверть)
    Дата проведения
    8 октября, 02.00, «Capital One Arena»
    Онлайн матча

    Атланта – Новый Орлеан 13:9 (1 четверть)
    Дата проведения
    8 октября, 02.30, «State Farm Arena»
    Онлайн матча

    Чикаго – Милуоки
    Дата проведения
    8 октября, 03.00, «United Center»
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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