«Оттава» выменяла Наместникова у «Рейнджерс»

Форвард Владислав Наместников продолжит карьеру в «Оттаве».

Ньюйоркцы обменяли 26-летнего россиянина в «Сенаторс» на защитника Ника Эберта и право выбора в 4-м раунде драфта-2021.

В двух стартовых матчах сезона Наместников не набрал очков. В прошлом чемпионате на его счету был 31 (11+20) балл за результативность в 78 играх.

Эберт в текущем сезоне сыграл один матч за клуб АХЛ «Беллевилль». 25-летний американец был выбран «Лос-Анджелесом» в 7-м раунде драфта-2012 под общим 211-м номером.