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«Оттава» выменяла Наместникова у «Рейнджерс»

Теги переходы Рейнджерс Оттава НХЛ Владислав Наместников Ник Эберт Хоккей

Форвард «Рейнджерс» Владислав Наместников продолжит карьеру в «Оттаве».

Ньюйоркцы обменяли 26-летнего россиянина в «Сенаторс» на защитника Ника Эберта и право выбора в 4-м раунде драфта-2021.

В двух стартовых матчах сезона Наместников не набрал очков. В прошлом чемпионате НХЛ на его счету был 31 (11+20) балл за результативность в 78 играх.

Эберт в текущем сезоне сыграл один матч за клуб АХЛ «Беллевилль». 25-летний американец был выбран «Лос-Анджелесом» в 7-м раунде драфта-2012 под общим 211-м номером.

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