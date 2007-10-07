Александр Емельяненко: «Люди требуют чего-то от власти, а сами ничего не умеют. Мы живем в лучшее время за всю историю государства»

Российский боец Александр Емельяненко рассказал, как относится к президенту РФ Владимиру Путину, и поздравил его с днем рождения.

«Два года назад я написал стих о Путине. А вот реакции не было. Но я и не ждал никакой реакции. Я просто рад, что у нас такой президент. Он абсолютно хороший человек во всех отношениях. А то, что возникают какие-то недопонимания общества – это потому что у нас само общество не понимает, как оно живет и где находится.

Люди требуют чего-то от власти, а сами ничего не знают и не умеют. Они не понимают, что мы живем в самое лучшее время за всю историю существования государства. И оно все выправляется и выправляется. Просто людям непонятны те правила, которые установлены против нас на мировой арене.

Все хотят занять какое-то значимое место, но образования и умений нет, прыгают со словами: «Да на месте разберемся!» Есть такой гражданин в «Нашей Раше», который сидит у телевизора и на все имеет свое компетентное мнение…

Да, [я пересекался с Путиным] после боев по смешанным единоборствам, которые проходили в Санкт-Петербурге, Владимир Владимирович пригласил нескольких спортсменов к себе на ужин. Я был в их числе. Для меня было большой честью посидеть за одним столом с президентом.

Помню свое душевное состояние после этого ужина – оно было прекрасным, я был одухотворен. Даже словами не описать. Человек наполняется такой радостью, умиротворением.

Я бы пожелал ему терпения. Я просто представляю, сколько ему всего приходится терпеть, сколько носить вот этого непонимания. Я бы пожелал через него умиротворения и понимания всему народу. Чтобы каждый занимался своим делом и не лез дальше того, к чему он способен, и занимал то место в жизни, какое он занимает.

Ну, а президенту нашему всех благ человеческих, благодати божьей и низкий поклон его почившим родителям, которые вырастили и воспитали такого сына», – сказал Емельяненко.