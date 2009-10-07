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Единая лига ВТБ. ЦСКА принимает «Зенит»

Теги результаты ЦСКА Зенит Единая лига ВТБ Баскетбол

В понедельник, 7 октября, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ московский ЦСКА примет на своей площадке петербургский «Зенит».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

ЦСКА – Зенит 49:46 (2 четверть)
Дата проведения
7 октября, 19.30, «УСК ЦСКА им. А.Я. Гомельского»
Онлайн матча

Положение команд: «Химки» – 3-0, «Зенит» – 1-0, УНИКС – 1-0, «Локомотив-Кубань» – 1-0, «Нижний Новгород» – 1-0, «Енисей» – 1-1, ЦСКА – 1-1, «Зелена-Гура» – 1-2, «Автодор» – 0-1, «Цмоки-Минск» – 0-1, «Астана» – 0-1, «Калев» – 0-1, «Парма» – 0-2.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Новый ЦСКА, супертрансферы «Барсы» и «Химок», много звезд. Евролига никогда еще не была такой интригующей

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