СКА проиграл 3-й матч подряд, два из них – дома. У «Спартака» 4 победы в 5 матчах

СКА проиграл «Спартаку» (2:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Это третье поражение подряд питерского клуба. Ранее команда проиграла «Ак Барсу» (1:2) и «Трактору» (1:2).
Для «Спартака» это четвертая победа в последних пяти встречах.
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.
- Дата проведения
- 7 октября, 19.30, «Ледовый дворец»
- 0:1 – 7 Вишневский (Ганзл, Хохлачев)
- 0:2 – 18 Ганзл (Хохлачев, Рылов)
- 1:2 – 36 Бурдасов (Кемппаинен)
- 2:2 – 41 Ткачев (Плотников, Рундблад)
- 2:3 – 61 Карсумс (Хохлачев)
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