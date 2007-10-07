СКА проиграл 3-й матч подряд, два из них – дома. У «Спартака» 4 победы в 5 матчах

проиграл «Спартаку» (2:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Это третье поражение подряд питерского клуба. Ранее команда проиграла «Ак Барсу» (1:2) и «Трактору» (1:2).

Для это четвертая победа в последних пяти встречах.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

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