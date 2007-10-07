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СКА проиграл 3-й матч подряд, два из них – дома. У «Спартака» 4 победы в 5 матчах

Теги СКА Спартак Алексей Кудашов Олег Знарок КХЛ Хоккей

СКА проиграл «Спартаку» (2:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Это третье поражение подряд питерского клуба. Ранее команда проиграла «Ак Барсу» (1:2) и «Трактору» (1:2).

Для «Спартака» это четвертая победа в последних пяти встречах.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

СКА – Спартак 2:3 (0:2, 1:0, 1:0, 0:1)
Дата проведения
7 октября, 19.30, «Ледовый дворец»
Онлайн матча Видео
0:1 – 7 Вишневский (Ганзл, Хохлачев)
0:2 – 18 Ганзл (Хохлачев, Рылов)
1:2 – 36 Бурдасов (Кемппаинен)
2:2 – 41 Ткачев (Плотников, Рундблад)
2:3 – 61 Карсумс (Хохлачев)
Вратари: Мельничук 18/21 – Гудачек 24/26.

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