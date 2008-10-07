Илья Авербух: «Не хочу противопоставлять Медведеву и Загитову. Это два бриллианта, которые нужно любить»

Известный хореограф Илья Авербух поделился мнением о выступлении в текущем сезоне.

— Сейчас Женя не обращает на ситуацию вокруг нее. Она сконцентрирована исключительно на результате, выучила более интересный каскад. Жене будет непросто, она не фаворит сезона. Возможно, из-за этого будет оказываться давление.

Ведь Медведева, несмотря ни на что, является очень любимой фигуристкой для россиян. Я не хочу противопоставлять ее Алине, это два бриллианта, которые нужно любить. Но чувствуя эту поддержку, Женя катается уверенно и раскрепощено. Надеюсь, так и продолжится.

— Сможет ли она что-то выиграть в этом сезоне?

— Прогнозы — гиблое дело. Я точно не возьмусь, иначе потом не разберешься. Уверен, что Женя будет сражаться за попадание в сборную. В этом уверен. А какой будет результат — поймем только на чемпионате России в Красноярске. Шанс попасть в финал Гран-при тоже есть, – рассказал Авербух.

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