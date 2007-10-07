Betting Insider: «Спартак» рассматривает кандидатуру тренера «Славии». Им также интересуется «Динамо»

Главный тренер пражской «Славии» Индржих Трпишовски может продолжить карьеру в РПЛ.

По информации Betting Insider, кандидатуру чешского специалиста рассматривает московский «Спартак», который ранее подписал из «Славии» полузащитника Алекса Крала.

В прошлом месяце с поста главного тренера красно-белых подал в отставку Олег Кононов, в матче с «Краснодаром» командой руководил и.о. главного тренера Сергей Кузнецов.

В приглашении Трпишовски также заинтересовано «Динамо», которое в начале октября покинул Дмитрий Хохлов.

43-летний Трпишовски возглавляет «Славию» с 2017 года. Под его руководством команда дважды подряд выиграла Кубок Чехии, а в прошлом сезоне стала чемпионом страны.

Также в сезоне-2018/19 «Славия» вышла в 1/4 финала Лиги Европы, а в этом году пробилась в групповой раунд Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что завтра «Спартак» назначит главным тренером Доменко Тедеско.

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