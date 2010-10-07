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Вальдес уволен с поста главного тренера «Барселоны» (U-19)

Теги Патрик Клюйверт Виктор Вальдес УЕФА Юношеская лига УЕФА Барселона U-19 Футбол

Главный тренер «Барселоны» (U-19) Виктор Вальдес покинул занимаемую должность. 

Его должность займет Франк Артига. 

Бывший вратарь «Барселоны» возглавил клуб в июле этого года. 

По информации Marca, причинами ухода Вальдеса с поста стали его конфликт с директором академии каталонского клуба Патриком Клюйвертом, отказ тренера от матча за третье место на турнире Otten Cup, а также старт с двух поражений на групповом этапе Юношеской лиги УЕФА.

Кроме этого, ранее Вальдес выражал недовольство, что «Барса» (U-19) не может играть на новом стадионе имени Йохана Кройффа, так как на нем проходят матчи резервной и женской команд.

 

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