Вальдес уволен с поста главного тренера «Барселоны» (U-19)

Главный тренер «Барселоны» (U-19) покинул занимаемую должность.

Его должность займет Франк Артига.

Бывший вратарь «Барселоны» возглавил клуб в июле этого года.

По информации Marca, причинами ухода Вальдеса с поста стали его конфликт с директором академии каталонского клуба Патриком Клюйвертом, отказ тренера от матча за третье место на турнире Otten Cup, а также старт с двух поражений на групповом этапе Юношеской лиги УЕФА.

Кроме этого, ранее Вальдес выражал недовольство, что «Барса» (U-19) не может играть на новом стадионе имени Йохана Кройффа, так как на нем проходят матчи резервной и женской команд.