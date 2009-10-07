C китайской версии сайта Nike пропала атрибутика «Хьюстона»

Производитель спортивной экипировки убрал с китайской версии официального сайта атрибутику и товары, связанные с «Хьюстоном».

Еще 6 октября товары «Рокетс» были доступны в магазине Nike.

Генеральный менеджер техасского клуба ранее поддержал в твиттере антикитайские протесты в Гонконге. Управленец оставил сообщение: «Сражайся за свободу. Поддержи Гонконг». Позже его твит был удален.

После поста Мори от отказались китайские спонсоры, а многие поклонники объявили, что не будут смотреть игры команды.

Ассоциация баскетбола Китая отменила выставочный матч фарм-команд «Хьюстона» и «Далласа», «Рио-Гранде» и «Техаса», который должен был состояться в октябре в Китае.

Генменеджер «Хьюстона» поддержал гонконгские протесты. Теперь его клуб потеряет много денег