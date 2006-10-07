Членство гендиректора «Черноморца» в «Единой России» приостановлено после наезда на ребенка

Новороссийские депутаты «Единой России» решили приостановить членство в партии генерального директора «Черноморца» и депутата Виталия Бута из-за резонансного ДТП, участником которого он стал несколько дней назад.

Авария произошла 4 октября в Новороссийске. Бут управлял Range Rover в состоянии алкогольного опьянения и, сбив ребенка, не стал покидать салон автомобиля, а скрылся с места ДТП.

Бут после ДТП был доставлен в дежурную часть. По решению суда он был взят под административный арест на 48 часов. Ему инкриминируют управление авто в нетрезвом виде и оставление места ДТП.

«В связи с информацией, появившейся в СМИ, политический совет новороссийского местного отделения принял решение о приостановке членства в партии депутата городской думы Новороссийска Виталия Бута. Президиум регионального отделения «Единой России» держит ситуацию на контроле», – сообщает реготделение партии.

Председатель городской думы Новороссийска Александр Шаталов сообщил, что, по его сведениям, уголовное дело в отношении Бута не возбуждено. Сейчас проходит доследственная проверка.

Пьяный гендиректор «Черноморца» сбил ребенка на переходе и скрылся

Девочка, сбитая гендиректором «Черноморца» на переходе, получила ушибы