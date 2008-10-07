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Джикия нанес травму Скопинцеву. Игрок «Краснодара» отправился в Германию на медосмотр

Теги Спартак премьер-лига Россия травмы видео Краснодар Георгий Джикия Дмитрий Скопинцев Футбол

Защитник «Краснодара» Дмитрий Скопинцев получил травму в матче 12-го тура чемпионата России против «Спартака» (2:1).

На 93-й минуте игры Скопинцеву нанес травму защитник красно-белых Георгий Джикия.

Футболист краснодарского клуба отправился в Германию, где медики должны диагностировать степень его повреждения и принять решение о необходимости оперативного вмешательства.

Джикию удалили: две желтые за 10 секунд. Из-за стычки со Скопинцевым

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