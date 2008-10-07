Джикия нанес травму Скопинцеву. Игрок «Краснодара» отправился в Германию на медосмотр

Защитник «Краснодара» Дмитрий Скопинцев получил травму в матче 12-го тура чемпионата России против «Спартака» (2:1).
На 93-й минуте игры Скопинцеву нанес травму защитник красно-белых Георгий Джикия.
Футболист краснодарского клуба отправился в Германию, где медики должны диагностировать степень его повреждения и принять решение о необходимости оперативного вмешательства.
Джикию удалили: две желтые за 10 секунд. Из-за стычки со Скопинцевым
Очередная потеря в составе «горожан». Дмитрий Скопинцев после матча #КраснодарСпартак отправился в Германию, где медики должны диагностировать степень его повреждения и принять решение о необходимости оперативного вмешательства.— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) October 7, 2019
Дмитрий получил травму на 93-й минуте матча. pic.twitter.com/fAdEUXz5iU