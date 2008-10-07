«Барса» не выплатила «Ливерпулю» 94,6 млн евро за Коутиньо, а «Бордо» – 30,3 млн за Малкома

опубликовала финансовый отчет за сезон-2018/19, согласно которому клуб должен выплатить за трансферы различных футболистов 260,7 млн евро.

По информации As, в ближайшее время «Барселона» должна выплатить 79,4 млн евро различным кредиторам.

Каталонский клуб должен выплатить «Ливерпулю» еще 94,6 млн евро за трансфер полузащитника , который этим летом на правах аренды перешел в «Баварию». Английский клуб получит 27,9 млн евро в ближайшее время, а еще 66,7 млн – в долгосрочной перспективе.

Кроме того, «Барселона» не выплатила «Бордо» 30,3 млн евро за полузащитника Малкома, который этим летом перешел в . Также «Барса» должна «Баварии» 10,9 млн за хавбека Артуро Видаля, «Валенсии» 31,4 млн за вратаря Нето, а также 48,7 млн евро за трансфер полузащитника Френки де Йонга из .

Стоит отметить, что «Барселона» должна получить 75,3 млн евро от продаж своих игроков. «Эвертон» должен «Барсе» 26 млн евро за трансферы защитников Йерри Мины (9,7 млн) и Люки Диня (6,7 млн), а также за хавбека Андре Гомеша (9,6 млн).

Кроме того, «Барселона» получит 11,01 млн евро от дортмундской за трансфер нападающего Пако Алькасера и 13,9 млн евро за трансфер голкипера Яспера Силлессена в «Валенсию».