«Барса» не выплатила «Ливерпулю» 94,6 млн евро за Коутиньо, а «Бордо» – 30,3 млн за Малкома

«Барселона» опубликовала финансовый отчет за сезон-2018/19, согласно которому клуб должен выплатить за трансферы различных футболистов 260,7 млн евро.
По информации As, в ближайшее время «Барселона» должна выплатить 79,4 млн евро различным кредиторам.
Каталонский клуб должен выплатить «Ливерпулю» еще 94,6 млн евро за трансфер полузащитника Филиппе Коутиньо, который этим летом на правах аренды перешел в «Баварию». Английский клуб получит 27,9 млн евро в ближайшее время, а еще 66,7 млн – в долгосрочной перспективе.
Кроме того, «Барселона» не выплатила «Бордо» 30,3 млн евро за полузащитника Малкома, который этим летом перешел в «Зенит». Также «Барса» должна «Баварии» 10,9 млн за хавбека Артуро Видаля, «Валенсии» 31,4 млн за вратаря Нето, а также 48,7 млн евро за трансфер полузащитника Френки де Йонга из «Аякса».
Стоит отметить, что «Барселона» должна получить 75,3 млн евро от продаж своих игроков. «Эвертон» должен «Барсе» 26 млн евро за трансферы защитников Йерри Мины (9,7 млн) и Люки Диня (6,7 млн), а также за хавбека Андре Гомеша (9,6 млн).
Кроме того, «Барселона» получит 11,01 млн евро от дортмундской «Боруссии» за трансфер нападающего Пако Алькасера и 13,9 млн евро за трансфер голкипера Яспера Силлессена в «Валенсию».