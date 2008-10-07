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Трусова – об оценке за технику на Japan Open: «В прошлый раз каталась с тремя четверными, а сейчас с четырьмя – и то же самое. Нечестно»

Теги сборная России судьи женское катание Japan Open Александра Трусова Фигурное катание

Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова прокомментировала свою оценку за технику в произвольной программе на турнире Japan Open.

Россиянка показала лучший результат по сумме, набрав 160,53 балла. За технику судьи поставили ей 97,51 балла. Трусова исполнила четыре четверных прыжка: сальхов, лутц и два каскада с тулупом.

«Я вообще-то хотела за 100 (баллов) уйти. Прошлый раз двух не хватило, но я с тремя (четверными) каталась. А сегодня с четырьмя – и снова то же самое. Нечестно», – сказала Трусова во время выставления оценок.

Трусова превращает фигурку в набор трюков: у нее лучшие прыжки, но катание сильно переоценено

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